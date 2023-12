Maltrattamenti senza fine . Uomini violenti, ogni giorno c’è una donna da proteggere

Oltre uno al giorno. Sono ormai quotidiane le misure di divieto di avvicinamento alle vittime o gli aggravamenti delle misure adottate nei confronti di uomini violenti. Solo ieri i carabinieri di Pavullo hanno arrestato un uomo, in esecuzione dell’ordinanza di custodia cautelare ai domiciliari emessa dal Gip, dopo che lo stesso aveva cercato di avvicinare la ex pur essendo sottoposto, dallo scorso sei novembre alla misura del divieto di avvicinamento alla persona offesa. Nella settimana che si è appena chiusa i provvedimenti di questo genere sono stati oltre uno al giorno e il dato fa emergere con forza un fenomeno – quello dei maltrattamenti e degli atti persecutori nei confronti di compagne, ex compagne o sconosciute – sempre più allarmante. A confermare come, dopo il terribile femminicidio di Giulia Cecchettin siano aumentate le richieste di aiuto ai centri antiviolenza è Elena Campedelli, presidente della casa delle donne contro la violenza. "Dal 1° gennaio 2023 al 16 dicembre si sono rivolte al Centro antiviolenza di Modena per iniziare un percorso di uscita dalla violenza ben 197 donne; erano 403 lo scorso anno. Dal femminicidio di Giulia Cecchettin abbiamo notato una escalation di richieste di aiuto poiché questo atroce delitto ha colpito nell’immaginario la ‘ragazza qualunque’ ed ora sono molte di più le ragazze che, temendo per la propria incolumità, denunciano. Parliamo di un 15 per cento in più non solo a Modena ma anche agli sportelli di Vignola e Pavullo. Ad aumentare, in particolare – spiega – sono gli accessi di donne in emergenza: le vittime vengono quindi ospitate in emergenza e il fenomeno riguarda soprattutto ragazze giovani e mamme. Chi subisce violenza è allertato da ciò che vive e trova la forza di denunciare ma la persona violenta – sottolinea - non è che si ferma: c’è tanto da lavorare ancora. Il lavoro è aumentato e Modena le operatrici sono solo quattordici ma la cosa importante è che riceviamo anche tante chiamate di giovani donne che vogliono fare il corso da volontarie: le donne vogliono aiutare le altre donne ". Le forze dell’ordine sono attentissime al fenomeno e per contrastarlo, appunto e per prevenire ulteriori forme di violenza le misure adottate nei confronti di uomini maltrattanti e violenti sono quotidiane. Venerdì i carabinieri di Castelvetro hanno eseguito la misura cautelare personale del "divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa" nei confronti di un uomo autore di condotte di maltrattamento nei confronti della moglie che duravano da anni. Mercoledi è finito in manette,a Carpi un giovane colpito da ordinanza di custodia in carcere, emessa dalla Corte d’Appello di Bologna per violenza sessuale ai danni di una minore. L’uomo era già ai domiciliari ma la ragazzina, a novembre si è trovata di fronte l’indagato: lo stesso la attendeva ad una fermata dell’autobus poco distante dalla sua abitazione. Da qui l’aggravamento della misura. Un altro giovane, il giorno prima a Castelvetro è stato raggiunto dal divieto di avvicinamento alla persona offesa. Secondo le indagini lo stesso da un anno perseguitava la ex fidanzata.