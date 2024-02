Maltrattamenti sulla compagna, cinquantenne finisce in carcere

Modena, 13 febbraio 2023 – Un cinquantenne è finito in manette dopo un intervento della squadra volante della polizia di Stato al pronto soccorso dell’ospedale di Baggiovara. L’uomo avrebbe tentato di impedire alla sua compagna convivente di sottoporsi alle cure mediche di cui necessitava per poi assumere un comportamento ingiurioso e minaccioso nei confronti del personale sanitario e della vigilanza interna all’ospedale, arrivando anche alle minacce di morte. La donna, si è poi appreso, subiva condotte aggressive da parte dell’uomo. All’arrivo degli agenti della squadra volante della polizia di Stato sul posto, l’uomo, un cinquantenne, è stato arrestato per maltrattamenti nei confronti della donna e condotto al carcere di Sant’Anna. A suo carico anche la denuncia per minacce aggravate. Il gip ha disposto per lui il carcere. A farlo sapere in una nota è il procuratore di Modena Luca Masini.