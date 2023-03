"Maltrattarono la figlia": richiesto il processo

Avrebbero picchiato la figlia minorenne con una cintura, colpendola più volte. In altre occasioni la avrebbero umiliata dicendo che avrebbe dovuto spogliarsi e rimanere nuda in giardino. Rischiano il processo con la grave accusa di maltrattamenti due genitori moldavi residenti a Campogalliano. A denunciarli è stata proprio la figlia 15enne, che ha rivelato quanto accadeva tra le mura domestiche ad una insegnante. I fatti risalirebbero alla scorsa primavera e la ragazzina, a seguito della denuncia e dei successivi accertamenti era stata allontanata da casa e sistemata in una comunità. La giovane, nel frattempo, è ritornata a vivere con i genitori, per i quali la procura ha emesso richiesta di rinvio a giudizio. Ieri, nell’ambito dell’udienza preliminare, il perito avrebbe dovuto esprimersi sulla capacità testimoniale della minore ma, non essendo presente, l’udienza è stata rinviata al 23 maggio.