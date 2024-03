Maltrattata per 10 anni, chiesta condanna per il compagno

Ha subito violenze domestiche per ben dieci anni. Botte, umiliazioni, minacce che, alla fine, l’hanno portata sporgere denuncia nei confronti del convivente, temendo per la propria incolumità. Ieri la pubblica accusa ha chiesto per l’uomo ben cinque anni e quattro mesi di carcere non solo per il reato di maltrattamenti ma anche per tentata estorsione nei confronti della vittima. I fatti sarebbero avvenuti a Nonantola nel 2014 e si sarebbero protratti appunto per ben dieci anni. Ieri il legale della parte offesa si è associato alle richieste della pubblica accusa e la sentenza, nell’ambito del processo con rito abbreviato è attesa per il 14 marzo. ‘Ti faccio fare una brutta fine’, avrebbe più volte giurato l’imputato- un 40enne - alla vittima per farsi consegnare il denaro utile ad acquistare la droga. Secondo le accuse, infatti, l’uomo avrebbe costretto con violenza la compagna a consegnarli 400 euro a settimana per acquistare sostanze stupefacenti. "Spacco tutto, ti ammazzo, farai una brutta fine", le prometteva. Il 29 settembre l’uomo, colpendola, l’avrebbe obbligata a consegnargli 700 euro in contanti, dopo averla raggiunta sul posto di lavoro. All’udienza del 21 settembre scorso il Giudice aveva rigettato l’abbreviato condizionato all’audizione della persona offesa proposto dall’imputato. Il legale della parte offesa – parte civile al processo – aveva depositato ulteriore documentazione che dimostrava anche alcuni episodi di rapina nei confronti della donna.

Valentina Reggiani