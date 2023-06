"Maltrattava i suoi genitori" Chiesti tre anni

Secondo le accuse avrebbe maltrattato fisicamente e psicologicamente i genitori per oltre un anno, creando un clima di intimidazione e costante tensione e provocazione in casa, nonostante i coniugi lo avessero riaccolto per aiutarlo. Ieri la pubblica accusa ha chiesto nei confronti dell’imputato, ex macellaio di 36 anni di Ravarino, tre anni e due mesi di carcere. Invece la difesa, nella persona dell’avvocato Marco Pellegrini, ha chiesto l’assoluzione, parlando di singoli episodi di lesioni ed escludendo i maltrattamenti e chiedendo che l’uomo fosse sottoposto a perizia psichiatrica: da tempo risulta irreperibile, dopo aver iniziato a vivere per strada tra Modena e Bologna. L’imputato era già stato condannato per gli stessi reati contro i genitori – parti civili al processo – nel 2015. Nel 2018 aveva aggredito fisicamente la madre, facendola finire in ospedale e pure il padre. I maltrattamenti, secondo le accuse, erano andati avanti dal 2017 al 2018. Il giovane, inizialmente, lavorava come macellaio. Dopo essere rimasto vittima, diversi anni fa, di un gravissimo incidente aveva perso il lavoro ed era tornato a vivere con i propri genitori appunto. Subito erano iniziati i litigi e la madre si era rivolta ai carabinieri, chiedendo aiuto più volte. Dopo una prima condanna, però, i genitori lo avevano perdonato e l’uomo era tornato a casa, creandosi una camera in garage ma violando le prescrizioni, che prevedevano il divieto di avvicinamento ai familiari. A quel punto l’uomo era finito nuovamente in manette ed si era visto costretto a vivere per strada. La sentenza è prevista per il sei luglio