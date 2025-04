Maltrattava il convivente per troppi debiti, assolta

Secondo le accuse ha maltrattato per oltre sei anni il convivente, umiliandolo, insultandolo quotidianamente e arrivando anche a scagliargli contro una pietra e a ferirlo al braccio con un coltello. La donna, una 50enne di Sestola è finita a processo per il reato di maltrattamenti nei confronti dell’uomo ma ieri, all’esito del giudizio abbreviato è stata assolta da tutte le accuse.

La difesa, rappresentata dagli avvocati Giuseppe Rizzo e Giuliana Salinitro, aveva chiesto il rito abbreviato condizionato all’escussione della presunta vittima che ieri, in aula, ha ridimensionato le accuse nei confronti della compagna spiegando come la famiglia stesse vivendo un momento difficile a causa di una precaria situazione economica.

In realtà, infatti, non era stato l’uomo a denunciare la convivente: lo stesso si era rivolto agli assistenti sociali chiedendo aiuto e spiegando la situazione di violenza che viveva tra le mura domestiche e a cui era costretta ad assistere anche la figlia. Un quadro familiare insomma complesso, legato per lo più a debiti importanti contratti nel tempo dalla donna e mamma di familia. A quel punto nei confronti della donna era scattata la denuncia per maltrattamenti che sarebbero iniziati nel 2019. Le accuse ‘parlano’ di insulti continui, appellativi ‘pesanti’ come: fannullone, fallito, buon a niente. In alcune occasioni l’imputata l’avrebbe esortato ad ‘impiccarsi’ per poi minacciarlo di morte.

L’uomo sarebbe stato anche percosso e schiaffeggiato, così come ferito al braccio con un coltello. All’interno di quell’abitazione di Sestola, insomma, la presunta vittima avrebbe vissuto un incubo durato anni ma ieri, in aula, l’uomo ha spiegato come la situazione familiare fosse tesa proprio a causa di gravi problemi economico. L’imputata è stata quindi assolta.

Valentina Reggiani