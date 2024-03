Maltrattava la madre 50enne a processo

Ha assunto la decisione più difficile: quella di denunciare il figlio per tutelare se stessa. E’ stato rinviato ieri a giudizio un 50enne di Fiorano accusato di maltrattamenti nei confronti dell’anziana madre. I fatti risalgono allo scorso anno. A seguito di liti legate a continue richieste di denaro da parte dell’uomo, infatti, la vittima, una 70enne sarebbe stata più volte percossa dal figlio tanto da finire al pronto soccorso. Ad aprile scorso, temendo per la propria incolumità la donna si è rivolta ai carabinieri, denunciando il figlio affinchè qualcuno fermasse il vortice di violenza di cui era vittima. L’uomo è stato subito allontanato dall’abitazione familiare e ieri il gup Malavasi lo ha rinviato a giudizio. L’udienza è fissata per il prossimo 16 maggio. La donna non si è costituita parte civile al processo: l’obiettivo non era quello di ottenere un risarcimento ma di trovare aiuto. Sempre a Fiorano è finito poi alla sbarra un 30enne e per le medesime accuse: maltrattamenti contro la madre tra il 2019 e il 2020. Nel corso delle prossime udienze a parlare in aula sarà la sorella del giovane che avrebbe assistito ai numerosi episodi. v.r.