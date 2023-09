Maltrattò il marito insieme al figlio: a processo

A luglio dello scorso anno erano finiti dritti in carcere. Madre e figlio di 50 e 29 anni, residenti a Vignola, erano accusati di aver sottoposto per oltre un anno a insulti, botte, privazioni, minacce una giovane al settimo mese di gravidanza, ovvero la nuora della 50enne e, dunque, compagna del giovane figlio. Ora i due, che sono tornati in carcere dopo essere stati sfrattati dall’abitazione in cui erano successivamente finiti ai domiciliari, sono nuovamente stati rinviati a giudizio per maltrattamenti. La presunta vittima, questa volta, è il marito della 50enne. Madre e figlio, infatti, sono accusati di maltrattamenti in concorso poiché avrebbero colpito con il mestolo di legno più volte l’uomo, 57 anni. Non solo: gli imputati lo avrebbero percosso anche con il telecomando e con il bastone della scopa, provocandogli lesioni e uno stato di terrore tale da costringerlo ad andarsene. Il figlio, inoltre – secondo le accuse – insieme alla madre avrebbe impedito al padre di uscire di casa, sottoponendolo a diverse privazioni. La presunta vittima dei maltrattamenti, però, risponde a sua volta di lesioni per aver aggredito l’imputata, tirandole i capelli, mordendole le dita della mano e sbattendole la testa contro il muro, provocandole lesioni. I fatti sarebbero andati avanti dal 2020 e fino allo scorso anno. Mamma e figlio, lei disoccupata e lui guardia giurata, erano stati arrestati dai carabinieri a seguito delle sevizie inferte alla giovane donna. La giovane era costretta a chiedere il permesso alla suocera - che la teneva sotto controllo - per ogni cosa, anche per guardare la televisione.