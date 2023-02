Maltrattamenti tra le mura domestiche e lesioni. Sono queste le accusa di cui deve rispondere un 60enne modenese nei confronti del quale ieri in Tribunale è stato incardinato il processo con rito abbreviato. L’udienza è prevista per il prossimo 5 aprile. Secondo le accuse l’uomo avrebbe in più occasioni denigrato e maltrattato la moglie, coetanea arrivando anche ad aggredirla fisicamente. La donna, infatti, si è vista costretta a ricorrere alle cure ospedaliere a causa dei traumi riportati. I fatti risalgono al 2021 e, nel frattempo, la vittima ha chiesto e ottenuto la separazione dal coniuge violento. I maltrattamenti sarebbero iniziati durante la pandemia e si sarebbero protratti per qualche mese.