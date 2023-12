Maltrattò la moglie, ora segue un percorso anti-violenza

Ha maltrattato, minacciato e strattonato la moglie per diverso tempo e a volte anche davanti ai figli minori. L’uomo, un 47enne, è finito a processo con l’accusa di maltrattamenti in famiglia aggravati (dalla presenza dei minori) e ieri è stato condannato a un anno e due mesi, pena sospesa. Infatti l’imputato ha accettato di iniziare un percorso ‘per liberarsi dalla violenza’, come previsto dalla riforma della giustizia riparativa. Il giudice ha concesso all’imputato la prevalenza delle attenuanti sulle aggravanti. I fatti sono avvenuti nel 2021 nella bassa modenese. "Siamo lieti che in questa vicenda, che ad una prima analisi appariva grave, i percorsi di recupero psicologico e risocializzazione oggetto del Codice Rosso abbiano consentito (anche, va detto, attraverso l’impegno profuso dall’imputato) che si giungesse ad una conclusione positiva sotto tutti gli aspetti – afferma il legale dell’imputato, l’avvocato Stefano Termanini –. Sia, evidentemente, a livello processuale, ove le conseguenze sanzionatorie sono state minime, sia, soprattutto, a livello umano e familiare, consentendo la proficua ripresa dei rapporti affettivi tra l’imputato, la moglie ed i figli, che oggi convivono serenamente".

Secondo la denuncia presentata dalla donna, infatti, la stessa era stata minacciata, picchiata e insultata in più occasioni ma l’imputato si è detto pentito dei gravi gesti commessi e ad oggi, appunto, sta seguendo un percorso.