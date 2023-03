Malvezzi subentra a Truzzi

C’era attesa per la riunione della segreteria del Pd un programma per ieri sera, alla presenza del sindaco Alberto Bellelli. Al centro dei rumors degli ultimi giorni, in particolare, c’era la possibile nomina di Paolo Malvezzi quale assessore della Giunta che dovrebbe subentrare a Marco Truzzi (dimissionario dal 1 novembre scorsoi) alla guida dei Lavori pubblici e delle Infrastrutture. Malvezzi, 65 anni, geometra, proveniente dal Partito popolare e appartenente all’ala cattolica del Pd, ha già ricoperto il ruolo dal 1997 al 1999 con la seconda Giunta Malavasi.