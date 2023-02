Malviventi alla ’Infissi Gennari’ Danni e macchinario sparito

CONCORDIA

Ladri in azione, nei giorni scorsi, alla "Infissi Gennari" di Paolo Gennari in via Martiri della Libertà a Fossa di Concordia.

I malviventi si sono introdotti nel cortile dell’azienda dopo aver scavalcato la recinzione sul retro. Successivamente, si sono diretti presso la porta d’ingresso dell’officina forzandola.

Una volta all’interno hanno cercato strumenti da lavoro facilmente trasferibili da sottrarre puntando una pregiata tagliatrice al plasma acquistata recentemente. Poi, percorrendo al contrario il tragitto, sono fuggiti attraverso i campi come le numerose impronte, segnate sull’erba, hanno testimoniato.

Il padre del proprietario ha commentato, con amici e conoscenti, come il furto abbia causato danni maggiori per lo sfascio della porta e della recinzione superiori al valore della tagliatrice razziata.

Anni fa i malviventi, in un analogo furto, riuscirono a sottrarre una notevole serie di trapani a cui, per facilitarne il trasloco, avevano reciso tutti i fili elettrici connessi alle prese. Il furto è stato denunciato ai carabinieri di Concordia. Flavio Viani