"Malviventi in farmacia: visioneremo i filmati"

E’ stata una vera e propria notte di paura quella vissuta tra mercoledì e giovedì dalla dottoressa Giuliana Cuoghi, titolare della farmacia ‘Pontenuovo’ in via Consolata a Sassuolo. La farmacista si trovava da sola al lavoro per il turno di notte quando quattro soggetti hanno spaccato la vetrina della Farmacia per rubare l’incasso. Secondo quanto riportato dalle colleghe, la dottoressa Cuoghi si trovava nel retro quando ha sentito dei rumori provenire dalla porta di ingresso. Subito ha pensato a qualcuno che stava acquistando dal distributore esterno, poi insospettita, ha guardato dallo spioncino interno e ha realizzato che si trattava di altro: quattro soggetti travisati, due con il passamontagna e due con il cappuccio tirato su, hanno sollevato un tombino posto di fronte alla farmacia e lo hanno usato per aprirsi un varco nella vetrata. La titolare, terrorizzata, ha acceso le luci e si è andata a riparare nel bagno, chiamando nel frattempo il 112.

I quattro ladri hanno strappato via il registratore di cassa per poi accorgersi che nel cassetto non c’erano soldi. Dietro uno scaffale hanno visto la dottoressa che si è messa ad urlare, spingendo gli stessi a scappare. Sul posto sono giunti i carabinieri di Sassuolo, che stanno indagando con l’ausilio dei filmati della videosorveglianza interni ed esterni del locale. Lo stesso sindaco, Gianfranco Menani, si è recato venerdì pomeriggio in Farmacia: "Oltre ai Carabinieri ho chiesto anche agli agenti della polizia municipale di visionare i filmati, per individuare i malviventi. Inoltre ho disposto che il tombino usato come ariete per sfondare la vetrata venga subito sostituito dal modello con due ‘cerniere’, decisamente più difficile da staccare dalla posizione: sono tutti accorgimenti per dissuadere eventuali altre azioni delittuose.

Il controllo del territorio è capillare e spesso le forze dell’ordine riescono a individuare gli autori di reati; sono abbastanza fiducioso che anche questa volta i quattro ladri saranno identificati e fermati". Non è la prima volta che farmacia ‘Pontenuovo’ rientra nel mirino di malintenzionati: quindici anno fa, di notte, vandali con la macchina hanno spaccato la vetrina per impossessarsi dei soldi nella cassa. Dopo quell’episodio sono stati montate le barriere antisfondamento. Più di recente, durante il lockdown, un uomo con mascherina e cappuccio è entrato e armato di cutter ha minacciato la titolare per ottenere i contanti contenuti nella cassa, per poi darsi alla fuga prima a piedi e poi in bicicletta.

