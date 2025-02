"Mamma Teresa, un libro per ricordarla"

Un libro sulla vita di Mamma Teresa, figura molto amata dalla comunità carpigiana e non solo, venuta a mancare nell’agosto 2019, dopo che per 62 anni è stata direttrice dalla Casa della Divina Provvidenza fondata da Mamma Nina. Il testo sarà presentato il prossimo 9 marzo, alle 17.30 nella casa di viale Matteotti, nell’ambito di una giornata di festa.

Il 2025 è infatti un anno speciale per la Casa della Divina Provvidenza: il 13 marzo ricorre il centenario della nascita di Mamma Teresa (nata il 13 marzo 1925 a Montecolombo, vicino a Rimini) e s’avvicina l’apertura della nuova casa di accoglienza per le mamme e i loro bambini, in viale Carducci, che sarà intitolata proprio a Mamma Teresa. In vista dei due importanti eventi, si è costituito un Tavolo di lavoro, di cui fanno parte Maria Rosa Bolla, il giudice Roberto Cigarini, Maria Cristina Buzzega, Enrica Risposi, Marcello Testoni: "Inizialmente avevamo pensato di realizzare una mostra fotografica – spiega Maria Rosa Bolla - poi abbiamo optato per un qualcosa che rimanesse nel tempo, quindi un album fotografico, accompagnando ogni immagine con qualche parola. Il volume, ‘Sessant’anni nel carisma di Mamma Nina’, ripercorre tutta la vita di Mamma Teresa, dalla nascita, alla vocazione, all’ingresso nella Casa della Divina Provvidenza e nell’ordine delle Figlie di San Francesco, e tutto quello che ha fatto negli oltre 60 anni in cui ha guidato la Casa dopo che la stessa Mamma Nina gliela aveva affidata, in una sorta di ‘passaggio di consegne’, quando l’ha chiamata al suo capezzale in punto di morte, fino alla scomparsa di Mamma Teresa stessa". Il tutto, corredato da tante foto: "Scegliere quali non è stato semplice perché ce ne sono centinaia e centinaia, i momenti di festa, quelli quotidiani in cucina, con il suo immancabile grembiule, quelli con le sue ragazze".

La parte fotografica è curata da Marcello Testoni: "Il libro si pone in continuità con quello già realizzato in occasione del 50esimo della morte di Mamma Nina, e racconta la vita di Mamma Teresa, intensa e anche impegnativa, in quanto dalla Casa passate veramente tante persone, sia ragazze ospitate, sia volontari. Dunque, un patrimonio affettivo ma anche storico: da carpigiano conoscevo l’opera ma non così in profondità, è stato molto intenso raccogliere tutto il materiale, ascoltare e leggere le testimonianze che poi verranno pubblicate nel libro". La giornata di festa inizierà con la celebrazione della messa, alle 15.30 da parte del vescovo Erio Castellucci, alla Casa della Divina Provvidenza.

Maria Silvia Cabri