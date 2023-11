Mamma uccisa e carbonizzata. Chiesto il processo per Gaaloul. La difesa: "Indagini frettolose"

E’ trascorso quasi un anno da quella notte, il 17 novembre, data che molti tristemente ricorderanno. In quelle ore, forse all’alba del 18 qualcuno uccise con almeno sette coltellate inferte con estrema ferocia la giovane mamma di Ravarino Alice Neri. L’assassino, per cancellare ogni traccia dell’efferato delitto, diede poi fuoco alla Ford Fiesta della vittima, trascinandone il corpo nel bagagliaio.

A seguito della chiusura indagini, lunedì mattina la Procura di Modena ha formalizzato al gip la richiesta di rinvio a giudizio, davanti alla Corte d’Assise, per l’unico indagato per l’omicidio: il tunisino Mohamed Gaaloul che, dall’8 dicembre scorso, a seguito della cattura avvenuta in Francia, si trova in carcere. Il processo per il 30enne è stato chiesto per i reati di omicidio volontario e distruzione di cadavere, tenuto conto che la consegna dell’indagato da parte dell’Autorità Giudiziaria francese, a seguito del mandato di arresto europeo, era relativa ai suddetti reati. Verrà fatta – fa sapere la Procura – richiesta di estensione della consegna dell’indagato anche per i reati di violenza sessuale ai danni della vittima, tentata estorsione nei confronti di una conoscente e cessione continuata di droga; reati per i quali sarà separatamente avanzata richiesta di rinvio a giudizio. Nei giorni scorsi Gaaloul – che si era da subito detto estraneo ai fatti – si era avvalso della facoltà di non rispondere nel corso dell’interrogatorio richiesto dai pm: il legale difensore, infatti, aveva chiesto che la data della ‘audizione’ dell’indagato fosse spostata di qualche giorno per permettere alla difesa di analizzare i diversi ‘faldoni’ depositati, relativi ovviamente alle indagini.

Fatto sta che, secondo la Procura, nei confronti del tunisino sono emersi gravi indizi di colpevolezza, a partire dalla fuga all’estero per arrivare alle macchie d’olio rinvenute all’esito degli incidenti probatori sul borsello del’indagato, indossato ovviamente la notte del cruento delitto. Ci sono poi le tracce di Dna di Alice rinvenute sulla tracolla del borsello dell’indagato e, viceversa, il Dna di Gaaloul sul mozzicone di sigaretta della vittima. Risultanze investigative a seguito delle quali la difesa del giovane aveva dichiarato: "Gaaloul non aveva mai negato di aver trascorso oltre un’ora, quella notte, con la signora Neri". Probabilmente cosa accadde davvero tra quei due laghetti di Fossa di Concordia nessuno lo saprà mai: i legali che difendono da una parte l’indagato e che, dall’altra, rappresentano il marito della vittima, Nicholas Negrini, hanno chiesto a più riprese di effettuare nuovi accertamenti su questioni a loro dire irrisolte. Ma per la Procura la situazione è chiara: "Quella notte – in base a quanto ricostruito dagli inquirenti – Gaaloul salì a bordo dell’auto della vittima intorno alle 3.40. Dopo averla poi condotta nei pressi di un argine, Gaaloul avrebbe portato la giovane mamma nelle campagne di Fossa e qui l’avrebbe uccisa a coltellate, bruciando il corpo".

"Ennesimo errore commesso dalla Procura – afferma l’avvocato di Gaaloul, Roberto Ghini – ne prendiamo atto ma al di là dell’errore commesso (tutti ne commettiamo) il vero tema è la fretta, l’urgenza di chiudere questa indagine. L’otto agosto noi stessi avevamo suggerito che non avremmo posto alcun impedimento ad una proroga dei termini della custodia cautelare comprendendo la complessità delle indagini. Hanno avuto fretta di chiudere le indagini, lasciando enormi buchi dal punto di vista fattuale e anche dal punto di vista procedurale". "Esprimiamo la massima soddisfazione per la fissazione dell’udienza preliminare – afferma l’avvocato della famiglia della vittima, Cosimo Zaccaria – ancora una volta si delineano gravi responsabilità del signor Gaaloul nell’uccisione della giovane Alice e questo nel perdurante silenzio – ormai di un anno – di Gaaloul stesso.

La mamma ed il fratello si costituiranno parte civile, dando voce ad Alice". L’udienza preliminare è prevista il 16 novembre.