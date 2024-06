Mamma uccisa dall’ex marito, oggi i funerali. "Trasmetteremo ai nipoti il nostro amore per lei"

Modena, 23 giugno 2024 – E’ il giorno del dolore, oggi, per la famiglia e tutti gli amici di Anna Sviridenko, la mamma di 40 anni brutalmente ammazzata dall’ex marito, il 48enne Andrea Paltrinieri due settimane fa. Alle 14.30, infatti, a Terracielo padre Giorgio Arletti celebrerà il rito ortodosso. Anna, però, sarà tumulata nel suo paese d’origine, la Bielorussia ed è partita una raccolta fondi, organizzata dai suoi amici per far si che la salma possa uscire dall’Italia e tornare a casa.

Non vi sono voli aerei infatti verso la Bielorussia e il viaggio, molto costoso, durerà giorni. Per questo motivo è stato aperto un conto corrente, su iniziativa degli amici di San Felice, dove la donna viveva al fine di aiutare e sostenere la famiglia di Anna nelle spese imminenti ma anche in quelle legali. Sul corpo della mamma uccisa è stata effettuata nei giorni scorsi l’autopsia e la salma è stata poi liberata dall’autorità giudiziaria affinché la famiglia potesse darle l’ultimo, straziante saluto.

I primi esiti dell’esame autoptico avrebbero confermato come la donna sia morta per asfissia. L’assassino, infatti, le avrebbe messo un sacchetto di plastica in testa. Un delitto atroce che potrebbe essere stato commesso proprio sul furgone dell’omicida. Parliamo dello stesso mezzo con il quale, poi, l’ex marito si è presentato in caserma, dai carabinieri.

Mentre proseguono le indagini la priorità, oggi, è quella di garantire per quanto possibile serenità ai due piccoli orfani di femminicidio. I genitori della vittima, distrutti dal dolore, hanno affidato le proprie parole ai legali che li assistono, gli avvocati dello studio Roncaglia. "Faremo tutto ciò che è in nostro potere per trasmettere ai nostri nipoti l’amore che provavamo per nostra figlia" fanno sapere.