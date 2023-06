Manager della sostenibilità, nasce l’Academy

La classifica 2023 di LinkedIn delle professioni più richieste mostra trend chiari ed evidenti per quelli che saranno i lavori del futuro: responsabile sostenibilità (+52%), sustainability specialist (+43%), consulente sostenibilità (+34%). Si aggiunga a questo il dato secondo cui, tra il 2023 e il 2026, sia imprese sia PA avranno necessità di 4 milioni di lavoratori di medio e alto profilo con queste competenze – secondo quanto emerge dal rapporto "Alte competenze per un futuro sostenibile", pubblicato lo scorso febbraio dall’osservatorio 4.Manager – e il quadro che si sta delineando diventerà ancora più chiaro.

Il mercato, però, non riesce ad offrire ad oggi un numero sufficienti di figure con queste competenze e spesso le aziende adattano per questi ruoli manager “prestati” da altre aree di business. Proprio con l’obiettivo di preparare profili professionali in grado di comprendere e interpretare concretamente le esigenze delle imprese su tematiche di grande attualità e prospettiva come queste, nasce dunque l’"Academy" di Confindustria Emilia Area Centro.

L’iniziativa, che coniuga formazione, testimonianze aziendali e lavoro sul campo, si propone di formare 8 ragazzi e ragazze neo-laureati, insegnando loro i principi che regolano il mondo della Sostenibilità – ma anche dell’Innovazione e dell’Euro-Progettazione, attraverso corsi dedicati –, dotando loro conoscenze e degli strumenti necessari per applicare tali concetti direttamente nel mondo del lavoro.