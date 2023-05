Manager derubato di computer e passaporto Refurtiva ritrovata nel fosso e restituita

Gli rubano il computer aziendale, le chiavi dell’auto e il passaporto, ma vengono ritrovati da un cittadino e restituiti al legittimo proprietario. Brutta avventura a Cavezzo per un dirigente di una multinazionale della bassa modenese di nazionalità danese vittima, nei giorni scorsi, di un furto. L’uomo aveva presentato denuncia alle forze dell’ordine con la speranza di ritrovare quanto gli era stato sottratto, in particolare il suo computer che conteneva dati informatici molto importanti per il suo lavoro. Alcuni giorni dopo, la refurtiva è stata recuperata in un fossato. A trovarla è stato un dipendente della ditta ‘Cantina Az’ di Cavezzo. Subito dopo il ritrovamento, il dipendente ha avvisato il suo datore di lavoro che ha contattato immediatamente la Polizia Locale di Cavezzo. Il comandante Egidio Michelini si è recato sul luogo dove è stata rinvenuta la refurtiva e insieme ai colleghi è riuscito a risalire al proprietario, che nel frattempo, per motivi di lavoro, aveva fatto ritorno nel suo paese. Pochi giorni fa, è stato possibile contattare un referente della multinazionale in Italia e restituire la refurtiva.

Il dirigente ha poi chiamato la Polizia Locale di Cavezzo ringraziando gli agenti.

a.g.