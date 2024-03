"Manca ancora la fermata del treno"

La prima auto a transitare nel sotto passo di via Panni è stata una Fiat 500 X; alla guida un signore sulla sessantina che ha aspettato l’apertura ufficiale del nuovo tratto. L’automobilista ha atteso pazientemente l’inaugurazione, ha inserito la marcia e si è goduto questa nuova opera, dietro di lui altre auto provenienti da via Rosselli, ma pure dalla direzione opposta. Un via vai di auto, ma pure di bici o di semplici pedoni che hanno sfruttato la giornata di sole per godersi la città da un nuovo punto di vista. Lungo il percorso, che ora unisce nuovamente via Rosselli a via Giardini ed evita percorsi alternativi negli stradelli vicini. In via Panni, ieri, c’erano anche gli umarells che negli ultimi due anni non si sono persi un momento dell’iter lavorativo; alcuni di loro hanno spiegato per filo e per segno agli amici tutte le procedure degli ultimi 24 mesi. C’erano anche i tanti pensionati che hanno un orto nei paraggi e ora potranno recarsi da una parte all’altra della città senza fare giri particolari, o passare direttamente dal parco Amendola come avveniva fino a ieri. Il nuovo sottopasso ai lati ha due belle corsie ciclabili, non sono molto ripide sia che si tratti di salita o discesa, portano a destinazione comodamente. Tutti concordi con una cosa: "Manca la fermata del treno e sarebbe comodo per andare in città, a Baggiovara o a Sassuolo a lavoro o a trovare i figli che lavorano li", questo l’ha sottolineato anche il sindaco Muzzarelli durante il discorso di inaugurazione.

an. mo.