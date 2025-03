"Manca ancora l’uguaglianza"

Celine Laterza ha spiegato i motivi alla base della manifestazione che si è svolta ieri mattina in centro. Centrale, anche nelle sue parole, la lotta al femminicidio.

"Questa mattina siamo qua per manifestare dei diritti delle donne e uomini trans che si sentono oppressi dalla società di oggi. Oggi è un giorno importante anche per rivendicare i diritti delle vittime di abuso, femminicidio. Cosa manca oggi? Manca proprio l’uguaglianza e, in generale, la comprensione di tutti e una società che sia umanitaria. Perchè oggi umanitaria non la è".