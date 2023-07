Manca il personale, la Gulliver: "50 euro al giorno se salti le ferie"

di Gianpaolo Annese

Dopo il buono carburante riconosciuto a chi portava un amico oss da assumere a tempo indeterminato, adesso viene offerto denaro in cambio della rinuncia alle ferie. Le sta escogitando tutte la Gulliver pur di non rimanere con il personale scoperto questa estate. L’ultima trovata è stata illustrata lunedì ai dipendenti attraverso la lettera del responsabile di produzione avente per oggetto ‘indennità straordinaria estiva’, nella quale in pratica si offrono 50 euro lordi per ogni giorno di ferie volontariamente saltato. Nella missiva si premette che "visto il permanere dell’ormai nota emergenza relativa alla carenza di personale che si sta intensificando in questi mesi estivi e stante la necessità di salvaguarda il corretto funzionamento gestionale dei nostri Servizi garantendo gli equlibri degli organici, abbiamo la necessità di chiederVi uno sforzo straordinario".

Quindi parte l’invito a operatori sociosanitari, infermieri, educatori "a valutare l’opportunità di rinunciare, anche parzialmente, alle ferie programmate per i mesi di luglio e agosto 2023" precisando che "a coloro che aderiranno a questa richiesta, verrà riconoscuto un importo aggiuntivo pari a 50 euro lordi (riproporzionati in base alla percentuale di part time) per ogni giornata di ferie a cui ogni singolo lavoratore rinuncia". Le ferie saranno poi ricandelarizzate per "consentire a tutti le due settimane di ferie estive".

La proposta ha colto di sorpresa rappresentanze di base e sindacati che sono venuti a conoscenza della missiva praticamente assieme ai dipendenti. Tra il personale al momento l’offerta suscita perplessità. "Uno potrebbe farci anche un pensierino, ma 50 euro lordi sono troppo pochi, fossero almeno 200...", è il tenore di alcuni dei commenti raccolti. "Non viene detto per esempio se è previsto anche il rimborso dell’eventuale prenotazione del viaggio per raggiungere la meta delle vacanze".

E d’altronde la mancanza di personale viene attribuita per lo più allo stipendio basso: "Molti si dimettono perché vanno a lavorare in ospedale, non perché sia un lavoro meno faticoso, anzi, ma perché a parità di peso lavorativo almeno gli stipendi sono più alti. E non è solo un problema estivo". È stata fatta notare anche la parificazione nella lettera tra oss, infermieri ed educatori: "Nel rispetto di tutti, si mette sullo stesso piano una persona laureata con qualifiche con una che magari ha solo il diploma di terza media e ha appena cominciato, e poi ci si lamenta che non si trova personale".