"Manca la copertura nelle fasce serali"

"Il problema principale è dato dai ritardi, senza dubbio – commenta Marco Pizzirani –. Devi mettere in programma almeno 10 minuti in più di attesa.

E poi, non c’è alcun tipo di copertura notturna. Motivo per il quale, se hai bisogno di un bus serale, devi provvedere con un taxi, o con un altro mezzo. Il servizio è discreto, però dalle otto in poi non esiste più. Qualche corsa c’è, ma è marginale e quindi devi adattarti e spostarti tra le fermate ’principali’. Direi che se potessi migliorare qualcosa sarebbero queste due cose: pullman più puntuali e corse anche nelle fasce di orario attualmente non coperto, come la sera o la mattina presto".