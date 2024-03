Manca la segnaletica orizzontale, tante segnalazioni

Sono sempre più numerose le proteste di automobilisti che percorrono la Statale 12 dell’Abetone e del Brennero Nuova Estense, di competenza di Anas, per la segnaletica orizzontale in molti tratti sbiadita e quasi illeggibile. Le segnalazioni, anche alla nostra redazione, si sono intensificate durante le recentissime giornate di pioggia e nebbia quando le righe bianche diventavano invisibili. La cosa non è nuova, perché è da tempo che il problema sussiste.

In proposito, il sindaco di Pavullo ha convocato un referente di Anas per compiere un sopralluogo e verificare le criticità presenti nel tratto del territorio di Pavullo dell’importante arteria che collega il Frignano alla pianura, sempre più trafficata anche da mezzi pesanti, sulla quale gli incidenti, purtroppo, sono diventati all’ordine del giorno per cause diverse. "L’incontro – spiega il sindaco – fissato per venerdì 15 marzo a Pavullo, sarà molto utile anche per capire le tempistiche dei cantieri che partiranno quest’anno, sia per la rotonda al bivio di Serramazzoni, sia per quella al bivio di Coscogno. Altro tema che sarà trattato è lo studio di fattibilità sulla Nuova Estense, per comprendere come aumentare la sicurezza al netto della necessità di potenziare il collegamento con la pianura. La segnaletica orizzontale nella parte a monte di Pavullo era stata rifatta prima dell’autunno, mentre occorre agire quanto prima su tutta la parte tra Sant’Antonio e la Nuova Estense". Da tempo si parla di un potenziamento della Nuova Estense, una delle più importanti strade di transito e turistiche, per renderla anche più sicura.

w. b.