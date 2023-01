"Manca le neve? Scieremo con gli skiroll"

La mancanza di neve sulle piste aumenta l’importanza della nuova pista da ski-roll che sarà presto realizzata a Pievepelago. Il Comune ha aggiudicato di recente i lavori relativi alla costruzione di questa nuova pista presso l’area impianti sportivi del capoluogo. Si tratta di uno dei progetti approvati nel 2022 dalla Regione Emilia Romagna per la riqualificazione dell’impiantistica sportiva, tra cui due sul nostro Appennino: appunto la pista da ski-roll a Pievepelago e un campo da calcio in erba sintetica a Polinago. A Pievepelago, su un importo progettuale di 400mila euro, ben 300mila euro sono giunti col contributo regionale. Il percorso rappresenterà un’ulteriore dotazione impiantisti paesana, fruibile sia dagli appassionati di sci dell’alto Appennino che dagli studenti del locale Liceo scientifico Sport Invernali, come conferma il sindaco Corrado Ferroni: "Esprimiamo viva soddisfazione per questo importante contributo, che conferma ed integra l’impegno della Regione a sostegno del nostro Liceo scientifico Sport Invernali. Sarà una struttura importantissima per i sempre più numerosi studenti che frequentano tale scuola, permettendo loro allenamenti in tutte le stagioni. Ringraziamo quindi il Presidente e tutti coloro che in Regione hanno creduto in questo articolato progetto".

Lo stesso presidente regionale Stefano Bonaccini ha citato per prima la pista di Pievepelago nell’elenco dei 29 progetti approvati in Emilia Romagna: "Stiamo attuando, ampliandolo ogni volta, un Piano senza precedenti per dare ai Comuni la possibilità di migliorare e innovare le proprie strutture. Stiamo correndo insieme per arrivare a un traguardo strategico: perché mettere a disposizione dei tantissimi sportivi e appassionati, così come di tutte le persone, e soprattutto dei giovani, impianti e spazi moderni è obiettivo comune, che contribuisce alla cifra qualitativa del nostro territorio, anche in termini di valorizzazione e attrattività".

Soddisfazione anche a Polinago per il contributo da 300mila euro (su una spesa di 445.927,00 euro) per l’intervento di realizzazione di un campo da calcio in erba sintetica omologato in via Dei Friniati, dotando la località di una struttura dal largo utilizzo. Un terzo contributo da 300mila euro è andato a Campogalliano per la riqualificazione del centro sportivo di viale Mattei mediante realizzazione di campo da calcio in erba sintetica. La Regione intende poi proseguire nella spinta all’impiantistica sportiva: già in questo bando la dotazione iniziale è stata aumentata di 3 milioni di euro rispetto ai 5,7 milioni inizialmente previsti, e in questi mesi è intenzione della Giunta mettere a disposizione dei territori una ulteriore dotazione economica.

g.p.