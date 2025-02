"Manca una sede per i gruppi consiliari". Parte la denuncia

"Da oltre un anno, a San Cesario manca una sede per i gruppi consiliari, sebbene essa sia prevista dallo statuto comunale. Nonostante le nostre reiterate richieste, non ci è ancora stata concessa. Per questo, io e la consigliera Sabina Piccinini, venerdì scorso, abbiamo denunciato la questione ai carabinieri". Così il consigliere di Centrodestra per la Rinascita, Mirco Zanoli, è intervenuto appunto sul fatto che manca da oltre un anno una sede per i gruppi consiliari. "Una volta – fa presente Zanoli – ci potevamo riunire all’ex municipio, ma da quando iniziarono i lavori per ospitare poi il nuovo centro medico, non è più stata assegnata una sede ai vari gruppi. Anche se questo, mi rendo conto, non è "il problema" di San Cesario, è comunque un impegno previsto dallo statuto comunale che viene disatteso".

Dall’altra parte, il sindaco Francesco Zuffi osserva: "Giusto qualche settimana fa, ho comunicato in Consiglio Comunale che la sede per i gruppi consiliari è stata individuata all’interno del municipio e presto sarà messa nella loro disponibilità, come previsto dallo Statuto. Si tratta solo di attendere qualche settimana, perché la struttura tecnica è al lavoro per la stesura del disciplinare d’uso. Il mio auspicio è che lo spazio si rivelerà utile per i lavori del consiglio e soprattutto che sarà utilizzato di più rispetto al passato, quando i gruppi ne hanno fatto uno saltuario, per non dire occasionale, e talvolta anche con modalità non adeguate, che andremo a prevenire proprio con le nuove regole".

m. ped.