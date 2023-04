"Mancano i servizi essenziali, a Serra serve un risanamento"

"Con le diverse figure presenti all’interno della nostra squadra, siamo pronti, in caso di elezione, ad avviare il generale ed importante risanamento di cui Serramazzoni necessita". Per questo motivo, nella lista civica ‘Insieme per Serra’, la candidata a sindaco Simona Ferrari ha fortemente voluto al suo fianco persone dalle "spiccate competenze": manager, geometri, imprenditori, volontari, oltre a figure provenienti dal mondo della scuola. 50 anni, Ferrari è avvocato presso il suo studio in centro a Serra, ha tre figli e, dalla sua squadra, sottolineano come la scelta sia ricaduta su di lei "perché sa esattamente quali servizi manchino e dove intervenire per risolvere i problemi". Ieri, alla trattoria del Gallo, sono stati presentati i componenti della lista e, a pochi metri, sempre in via Giardini, ha avuto luogo l’inaugurazione della sede elettorale.

Ferrari, quando ha maturato l’idea di candidarsi?

"Questa sensazione ce l’ho da diverso tempo, perché vivendo e lavorando a Serra – paese a cui sono profondamente legata – mi sono resa conto del decadimento che purtroppo stiamo attraversando. Subito avevo iniziato a lamentarmi della situazione, ma poi ho capito che quella non era la soluzione giusta: mettersi in prima linea ritengo possa essere la maniera migliore per cambiare le cose. Questo paese ha tante potenzialità, non può cadere nel degrado".

Ha avuto conferma del malcontento anche da parte dei cittadini?

"Il malcontento è palpabile: le persone che ho incontrato hanno manifestato insoddisfazione per la situazione attuale, unita al desiderio di vedere le cose cambiare. Il dato oggettivo è che nessuno di quelli con cui ho parlato si sia detto contento dello stato attuale del paese".

Che errori, a suo avviso, ha commesso la giunta uscente? "Non spetta a me giudicare. Credo che solo chi si mette in gioco in prima persona abbia la possibilità di capire concretamente quali risultati possa raggiungere. Di certo, serve sicuramente tanta buona volontà perché, purtroppo, il lavoro da fare è tanto: a Serra, infatti, mancano servizi essenziali, e la priorità va lì. Dobbiamo ridare ai cittadini i servizi imprescindibili".

Ovvero?

"Prima di tutto, assolutamente, la scuola: è il servizio essenziale che Serra ha attualmente più urgenza di avere. E – a proposito dell’idea suggerita da un altro candidato di riportare le scuole in centro – ritengo che, ormai, debba essere terminato il cantiere avviato dall’attuale amministrazione alla Bastiglia: il lavoro è stato iniziato e, per quanto mi riguarda, va portato a compimento nel minor tempo possibile".

Che armi ha a disposizione la sua squadra?

"Per prima cosa, è composta da persone che vogliono bene a Serra, che vivono qui e ‘tastano’ quotidianamente la realtà, con tutte le problematiche da affrontare. Nella nostra squadra ci sono diverse figure: il manager, l’imprenditore, il geometra, il volontario, oltre a candidati (anche giovani) impegnati nelle scuole. Ognuno, con le proprie capacità, può dare il proprio contributo. Ed è per questo che si sono valutati diversi ambiti, senza mai alcuna distinzione sulla base del colore politico".

Come vede Serra tra vent’anni?

"Voglio essere ottimista, fiduciosa e, soprattutto, pensare ai giovani, che sono il nostro futuro: anche per questo in squadra abbiamo diversi ragazzi. Non è di certo utile concentrarsi su quello che Serra è stata: non possiamo essere troppo nostalgici perché il mondo è, in generale, cambiato; piuttosto, preferisco pensare ad una visione futura di Serra legata alla sua posizione, tanto vicina alla pianura quanto alla montagna, un paese del quale essere orgogliosi. Sarà importante pensare a collaborazioni con altri comuni. Con la natura che ci circonda, dobbiamo puntare nuovamente al turismo, riqualificare quello che già abbiamo, come la pineta e i campi da tennis, e cercare di riattivare le strutture ricettive".

Riccardo Pugliese