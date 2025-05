Mancanza d’igiene, negozio chiuso e multato

Un esercizio commerciale chiuso, un altro multato e sanzioni comminate per oltre 16mila euro complessivi. Sono gli esiti dei controlli effettuati dai Carabinieri del Nas di Parma, del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Modena e della Stazione cittadina dei Carabinieri, in sinergia con il personale della Polizia Municipale. Nel corso delle operazioni gli agenti hanno riscontrato diffuse irregolarità presso due negozi alimentari multietnici. In un esercizio rilevate violazioni amministrative in materia di sicurezza sul lavoro, mentre in un altro esercizio commerciale sono state accertate ulteriori violazioni, anche relative a condizioni igienico sanitarie. In questo secondo esercizio, inoltre, gli agenti hanno scoperto come nelle retrovie del punto vendita vendita fossero stati allestiti un giaciglio (una brandina da campo) ed un fornello a gas, per il riposo ed il ristoro del personale impiegato nell’attività di vendita.