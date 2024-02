Mandelli in dubbio. Rientra Cortesi

Il rientro di Cortesi dalla febbre è la buona notizia per il Carpi che ieri si è allenato sul sintetico di San Marino per preparare la sfida di domani sul sintetico del Lentigione a Sorbolo. Ancora fermo per la febbre Mandelli, che oggi spera di riunirsi al gruppo, indisponibili Bouhali, Sabattini, Beretta e Maini. I dubbi sono in mediana, dove se non ce la facesse Mandelli toccherebbe a uno fra Tentoni (che però non ha grande autonomia) e Forapani in regia, scalpita invece per una maglia da mezz’ala l’ultimo arrivato, il 2004 Gerbino che ieri ha svolto la prima seduta coi nuovi compagni. Un suo utilizzo potrebbe anche permettere a Serpini di scegliere l’over Rossini come terzino destro al posto di Verza o Tcheuna per dare maggiore stabilità alla linea a quattro che sta subendo sempre troppi gol.

d.s.