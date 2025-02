Mandelli studia la mossa anti-Esposito

L’infortunio di Di Pardo (lesione distrattiva di primo grado del bicipite femorale della coscia destra) e le incognite intorno ai problemi di Fabio Ponsi, la cui annata è sempre più buia suo malgrado, spingerà Paolo Mandelli a rilanciare Luca Magnino, molto probabilmente, nel ruolo di esterno destro. La settimana che porta all’incrocio pericoloso con lo Spezia sarà ricca di riflessioni per il tecnico canarino, considerata la forza dell’avversario anche sugli esterni dove solitamente agiscono Elia e Reca, due clienti non proprio comodi. Da una parte Cotali e dall’altra Magnino, dunque. La gara con la Sampdoria ha lasciato anche un’ulteriore riflessione difensiva e potrebbe riguardare Dellavalle. Da due partite Mandelli sta impiegando il ragazzo del Torino nel ruolo di centrale a tutti gli effetti, con il Mantova per arginare Mensah e a Marassi per provare a contenere Niang la cui fisicità ha prevalso per lunghi tratti. Sabato al Braglia arriva forse l’attaccante più forte di questo campionato, o colui il quale sta dimostrando di essere tale ovvero Francesco Pio Esposito, autore di 12 reti e prossimo al salto tra i big con la maglia dell’Inter dal prossimo anno, visto che i nerazzurri detengono il suo cartellino.

Sulla sua fisicità c’è ben poco da dire, anche in questo caso Mandelli sarà chiamato a capire quale potrà essere l’opzione migliore, se rilanciare Zaro o insistere con il caparbio Dellavalle del quale, però. si sta forse "abusando" della sua bravura nei vari ruoli difensivi. Dimenticando che di centrali fisici il Modena ne avrebbe (non solo Zaro ma anche Botteghin). A proposito di questo, altro dettaglio sarà la pericolosità sui calci piazzati. Dopo il 2-2 con il Palermo, lo Spezia ha aggiornato i dati vincenti dei gol da palla ferma: addirittura 21 sui 40 messi a segna, oltre la metà. Sarà il tema della partita, inevitabilmente. Qui il Modena dovrà dimostrare anche quel po’ di malizia che raramente si è vista in questa stagione, al cospetto non solo di Esposito ma anche di Lapadula, innesto di gennaio dei liguri il cui curriculum non ha bisogno di presentazioni. Anche perché, sempre per scelta tecnica, dietro i canarini accettano l’uno contro uno con gli attaccanti avversari. Sarà un’altra sfida a scacchi nella quale i dettagli faranno la differenza, ce ne sono stati tanti di momenti decisi in questo modo nell’arco dei mesi trascorsi fin qui. Retorica a parte.

Alessandro Troncone