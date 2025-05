Mandolino, gran finale con i solisti

Con il concerto ’Sua Maestà il mandolino’, oggi pomeriggio alle 18 all’auditorium della corale Rossini (con ingresso libero) si concluderà la rassegna ’Protagonista il mandolino’. E proprio l’Ensemble Mandolinistico Estense (che ha promosso il ciclo di appuntamenti, avviato già lo scorso autunno) sarà alla ribalta dell’evento di chiusura della stagione, accompagnando quattro solisti, Anna Pilleroni all’arpa (in foto), Angelo Gagliardi al clarinetto, Leonardo Lospalluti alla chitarra ed Eugenio Palumbo al mandolino, in un programma di musiche del periodo barocco e romantico.

Ad aprire l’affascinante percorso in musica sarà il Concerto per clarinetto e orchestra in do maggiore KV452 di Vivaldi, con la sua freschezza inventiva e la sua cordialità musicale valorizzata dall’oboe (qui dal clarinetto), nel tipico fraseggio musicale vivaldiano. Seguirà il Concerto per arpa e orchestra in Si bemolle maggiore op. 4 n° 6 che Haendel terminò nel gennaio 1736: nella versione per arpa, il Concerto era eseguito durante il primo atto dell’oratorio ’Alexander’s Feast’, dato per la prima volta al Covent Garden di Londra il 19 febbraio 1736. Si ascolterà quindi il Concerto per chitarra e orchestra op.8 in La maggiore del chitarrista napoletano Ferdinando Carulli, uno dei primi esempi noti di concerto per chitarra nella letteratura musicale: proprio grazie a questa composizione, Carulli acquisì fama e successo a Parigi e seppe ritagliare uno spazio fino allora inedito per la chitarra.

A chiudere l’evento musicale sarà il Concerto n°2 in La minore op. 144 di Raffaele Calace, considerato la figura più influente del mandolino moderno: in questo brano si possono percepire le influenze dei compositori romantici suonati dai mandolinisti di quell’epoca, De Bèriot, Vieuxtemps, Saint-Saëns.

s.m.