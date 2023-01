Mandolino, Guarnieri suona Raffaele Calace

Nuovo appuntamento di ‘Protagonista il Mandolino’ oggi alle 18 all’Auditorium della Corale Rossini, in via Livio Borri 30 a Modena. Il chitarrista modenese Roberto Guarnieri (foto sotto), classe 1993, presenterà in un recital solistico le opere per chitarra classica di Raffaele Calace. Per la prima volta questa rassegna, dedicata al mandolino, riserva uno spazio importante ad un altro strumento che, in questo caso, è comunque legato indissolubilmente al nostro.

Raffaele Calace è stato, infatti, uno dei più famosi e prolifici autori per il mandolino del nostro Paese: nella sua considerevole produzione musicale, circa 200 numeri d’opera, i brani dedicati alla chitarra sola sono esattamente 19. La sua attività è stata quasi esclusivamente incentrata sugli strumenti a plettro, soprattutto sul mandolino ed il mandoloncello, strumenti che, da solisti, venivano spesso accompagnati dal pianoforte eo dalla chitarra. ‘Protagonista il Mandolino’ è la rassegna di eventi dedicati al mandolino quali concerti, masterclass, e concorso internazionale, organizzata dall’Associazione Ensemble Mandolinistico Estense APS con il Patrocinio del Comune di Modena e della Galleria Estense. La direzione artistica è affidata al M°Roberto Palumbo, direttore dell’Ensemble Mandolinistico Estense.

m.s.c.