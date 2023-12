Manfredini, nuovo calendario. E un archivio di foto del Frignano

Continua la serie dei calendari storici di Pavullo diventati pregevoli documenti da collezione. È dal 2001 che Foto Manfredini propone l’interessante pubblicazione che svela spaccati della vita della città del Frignano, scatti inediti, istanti di vita lontanissimi nel tempo, attinti dal loro prezioso archivio che si sta avvicinando al primo secolo di vita.

Dispone infatti delle lastre fotografiche di Remo Storchi datate dal 1927, per continuare dal 1950 con scatti dei fratelli William e Gioachino Manfredini e, da qualche anno, anche dei figli di ‘Chino’, Luca e Marco.

Nel calendario 2024, ogni mese, troviamo una foto con un’immagine di Pavullo d’altri tempi, che la stragrande maggioranza dei Pavullesi potrebbe addirittura non conoscere, abbinata a una seconda di gruppi sportivi del luogo, tutte memorie del paese che faranno rivivere i ricordi di "come eravamo" per non dimenticare le radici. Ma in tema di conservazione della memoria del territorio, i Manfredini hanno anche lanciato un progetto che riveste molta importanza, cioè la creazione e lo sviluppo di un Archivio Storico fotografico del Frignano, un’idea a loro molto cara che li pone preziosi custodi di materiale storico fotografico che altrimenti potrebbe andare perduto.

Questa iniziativa ha già riscosso molta attenzione e le adesioni sono arrivate da alcuni colleghi e amici fotografi dei Manfredini, fra i quali, ad esempio, Rino Adani, attraverso la moglie Rita Benedetti, e Laura Zanichelli, figlia di Diego Zanichelli editore di cartoline, che hanno già contribuito a donare il loro archivio di lastre e di negativi storici, che verranno catalogati, scansionati e conservati.

Una banca dati di immagini molto preziosa anche per gli studiosi della storia di casa nostra.

