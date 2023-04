Manfredini: "Valorizziamo la frazione Bosco e attiriamo nuove aziende"

Daniele Manfredini, alla sua terza candidatura a sindaco di Camposanto ci riprova, per le Amministrative del 14 e 15 maggio, presentando una nuova lista e un nuovo programma orientato al cambiamento. L’interesse primario del Centrodestra è per le strade e la viabilità con una propria ricetta per il secondo stralcio della tangenziale del paese e, soprattutto, per la ripresa e la valorizzazione delle strade della frazione Bosco, considerate abbandonate dall’attuale amministrazione. "Il Bosco è il problema più critico", ha affermato Daniele Manfredini, "c’è bisogno di collaborare con il comitato dei cittadini residenti che conoscono le esigenze del territorio". Sempre sui problemi di viabilità, come ha sottolineato il candidato consigliere Mauro Neri, "noi dobbiamo far uscire il traffico pesante da Camposanto".

Altra promozione importante è quella della Ciclovia del sole per gli interessi turistici che può offrire, ma si rende necessaria anche una progettazione di ciclabili a lato strada, comode e fruibili dalle periferie, che lamentano un distacco dal centro. L’obiettivo è portare nuovi abitanti e nuove aziende desiderose di investire i propri interessi nel tessuto locale, in modo da non rendere Camposanto un "comune dormitorio senza sviluppo", come ha affermato Daniele Manfredini.

Nell’ambito della sicurezza, il Centrodestra propone più presenze di forze dell’ordine sulle strade e più controlli con tolleranza zero nei confronti di comportamenti scorretti, come quelli tenuti da bande di ragazzini fuori controllo.