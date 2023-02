"Mangiano e bevono vicino alle tombe"

Bivacchi notturni al cimitero nuovo. "Mangiano e bevono vicino alle tombe di famiglia". La segnalazione arriva dalla signora Rosangela Bonacini e da altri familiari che quasi ogni giorno vanno a pregare sulla tomba dei propri cari. "Mi avevano detto – racconta la donna – che il cimitero in alcuni punti era una pattumiera e si verificavano casi di furti di fiori e di arredi, ma non pensavo che la situazione fosse così fuori controllo". Bonacini quando ha cominciato a recarsi con una certa frequenza al camposanto inizialmente aveva notato delle grosse macchie scure vicino la sua tomba, "mi sono accorta che c’era la forma del fondo di una bottiglia, ma non ci ho dato molto peso". Quando poi si è confrontata con altre persone ha capito che di notte il cimitero "è oggetto di incursioni da parte di qualcuno che ci dorme e che quelle macchie sono i residui dei giacigli di fortuna. Tra l’altro ho trovato anche il sellino di una bici e delle cicche di sigarette. Ci sono anche furti di rame".

La vicenda, prosegue la donna, "mi ha turbato molto, da poco è stato seppellito mio figlio e l’idea che di notte della gente bazzichi qui intorno mi dà fastidio". Da alcune testimonianze parrebbe che i bivacchi siano frequenti soprattutto nei piani di sopra del cimitero, dove sicuramente c’è più riparo per chi è sbandato e non sa dove andare. "Ho anche scattato delle fotografie che ritraggono queste tracce e le ho mostrate quando sono andato a fare la segnalazione all’Urp in Comune. Mi hanno detto che le avrebbero subito girate alla polizia mortuaria". Il fatto è che anche "il personale del cimitero è a conoscenza di queste incursioni, credo ci siano anche delle telecamere e so che c’è stato un sopralluogo delle forze dell’ordine, ma non è facile arginarle perché alla fine il parapetto che circonda il cimitero è basso, riuscirei anch’io a scavalcarlo. Secondo me occorrerebbe una maggiore vigilanza".

Interpellato in proposito il vicesindaco Alessandro Lucenti riferisce di essersi recato personalmente al cimitero nei giorni scorsi dopo la segnalazione di un lucchetto tagliato: "A quanto pare si sono intrufolati in una stanza. Abbiamo controllato in altri ambienti, ma non abbiamo avuto riscontri. Abbiamo ripulito la stanza che adesso è nuovamente chiusa. Ci siamo assicurati che anche gli altri locali siano regolarmente chiusi, poi non posso escludere che ci possano essere stati dei bivacchi in zone più aperte del cimitero. Vigileremo e rafforzeremo i servizi di controllo per evitare eventuali future intrusioni".

Gianpaolo Annese