Mani in pasta, lezione di tagliatelle ai Sassi di Roccamalatina

Dopo la pausa invernale ha riaperto in aprile il Centro Visitatori del Parco Regionale Sassi di Roccamalatina e lunedì 1° Maggio si terrà l’iniziativa ‘Mani in pasta". Si tratta di uno spettacolo per adulti e bambini in collaborazione con la compagnia di artisti Koinè, offerto dalla nuova gestione del Centro Visite ‘Old Castle srl’ alle ore 11, 14 e 16. ‘Un’esperta sfoglina -dicono gli organizzatori- ci guiderà attraverso le tappe della produzione della pasta sfoglia all’uovo: dalla preparazione degli ingredienti, all’impasto della farina, fino alla laminatura della sfoglia, al taglio ed alla produzione di bellissimi nidi di tagliatelle che poi ci porteremo a casa’. In questo Centro si può usufruire di un’ampia area verde picnic, con postazioni per barbeque e servizi. Inoltre si può visitare l’orto botanico e la Mostra Naturalistica ‘Ambienti del Parco’. Si potranno ricevere tutte le informazioni sulla sentieristica e sul territorio per poter usufruire al meglio di ciò che il Parco offre e, in particolare, sul punto più caratteristico che è la salita al Sasso della Croce. Possibilità di passeggiate accompagnati dalle Guide Ambientali Escursionistiche, ogni sabato pomeriggio fino al 1 luglio: ora di ritrovo 15.15 al centro visite Borgo Sassi. Per informazioni e prenotazioni Tel. 331 132 5058 anche WhatsApp oppure iscrizioni su https:www.sassidiroccamalatina.itescursioni-guidate.html

g. p.