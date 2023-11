’Manifatture aperte’ agli studenti. In 2500 a lezione dalle imprese

Giulia Gabana, Carlo Rivetti, Paolo Manfredi, Federico Butera e Alfonso Fuggetta. Saranno gli ospiti della quarta edizione del ’MoRe Impresa Festival’, l’appuntamento organizzato e promosso da Lapam Confartigianato con la collaborazione di Camera di Commercio di Modena, e il patrocinio di Regione e Comune. Tre giorni, il 29 e 30 novembre e il 1° dicembre, con la consueta rassegna di eventi aperti al pubblico per parlare di temi di attualità per il mondo imprenditoriale, ma non solo.

Torna anche nell’appuntamento di quest’anno, all’interno di MoRe Impresa Festival, l’iniziativa ’Manifatture Aperte’ che coinvolgerà 16 scuole superiori e più di 120 classi dalla prima alla quinta, per un totale complessivo che supera i 2500 studentesse e studenti coinvolti da questo progetto. "Alunne e alunni che, nei tre giorni del festival, visiteranno oltre 60 imprese locali, associate a Lapam Confartigianato. Un’occasione utile per capire davvero cosa si fa nelle aziende e che cosa rende ricco il nostro territorio. Ragazze e ragazzi che durante il festival entreranno direttamente in contatto con imprese manifatturiere o terziarie, fornitori dei grandi brand del lusso o player affermati dell’online, imprese dell’ICT o della meccanica di precisione. Abbinamenti, quelli tra scuole e aziende, pensati in base agli indirizzi di studio dei vari Istituti scolastici e resi possibili grazie alla disponibilità delle imprese partecipanti".

Le precedenti edizioni "sono state un successo – spiega Carlo Alberto Rossi, segretario generale Lapam Confartigianato – non soltanto in termini di numeri e presenza, ma anche per i temi trattati. Con questa edizione vogliamo prima di tutto essere ancora più vicini alle nostre aziende, ascoltandole e andando incontro alle loro esigenze: una di queste è appunto colmare il gap tra domanda e offerta di lavoro e reperire nuove figure professionali specializzate". Al progetto Manifatture Aperte, che durante le giornate del festival verrà raccontato sui canali social dedicati, si aggiungeranno gli eventi aperti al pubblico.

Quest’anno l’inaugurazione sarà dedicata a sport e impresa. Mercoledì 29 novembre, in Camera di Commercio a Modena, Giulia Gabana, presidente Modena Volley, e Carlo Rivetti, presidente Modena F.C., racconteranno la loro esperienza di imprenditori e di presidenti nell’incontro dal titolo: ’A volte vinci, a volte impari’.

L’indomani, giovedì 30 novembre, presso la rinnovata struttura dell’RMH Hotel Raffaello in Strada Cognento 5 a Modena, dalle 15 alle 18 si alterneranno come relatori Federico Butera, Paolo Manfredi e Alfonso Fuggetta che presenteranno le loro ultime pubblicazioni.