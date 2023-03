Manifestazione al Corni "La preside garantisca maggiore sorveglianza Trovate una soluzione"

di Valentina Reggiani

"Questo è l’anno scolastico peggiore delle nostre vite". E’ stato un presidio particolarmente sentito e partecipato quello di ieri davanti all’istituto scolastico Corni. Un presidio a cui hanno preso parte studenti, genitori e personale della scuola e sostenuto con forza dai sindacati. L’obiettivo della manifestazione era quello di appellarsi alle istituzioni affinchè la scuola torni ad essere tale: un luogo fatto di educazione, didattica, regole ma anche di serenità e sicurezza. Il presidio è stato indetto dopo numerosi e gravi episodi che si sono susseguiti in questi mesi nell’istituto: risse, aggressioni, spaccio e pure la sospensione di una insegnante accusata di adescamento di minori. L’ultimo, in ordine di tempo, è finito direttamente sui social. Nelle immagini emergeva con forza la violenza nei confronti di un collaboratore scolastico: un branco di studenti lo ha preso a pugni perché si era ‘permesso’ di chiedere ai minori cosa ci facessero nell’atrio dell’istituto tecnico, appartenendo al professionale. "Diamo un calcio alla violenza: la nostra scuola merita di più. Più fatti e meno parole: vogliamo sicurezza" citavano i cartelli ‘sbandierati’ dagli studenti davanti all’istituto. La rappresentante dell’Ipsia, con tanto di megafono ha fatto presente che da mesi i ragazzi chiedono alla preside di garantire maggiore sorveglianza. "Ci ha risposto che per queste cose non ha tempo. Si sente forte odore di canna nei corridoi e lei ci risponde che di tempo non ne ha per occuparsi di queste cose". I sindacati, nel garantire pieno supporto ai lavoratori, denunciando carenze strutturali e di organico per quanto riguarda gli Ata hanno chiesto risposte concrete. "Speriamo sia l’inizio di un percorso – hanno sottolineato – la scuola ha bisogno di risposte a largo raggio". Claudio Riso della Cgil ha spiegato come il presidio fosse volto a dare un segnale "rispetto all’incontro che avremo il 13 marzo – spiega – questa non è una scuola dove si coltiva la criminalità ma servono interventi da parte di chi è in grado di decidere. Mi riferisco a provveditorato e alla provincia: chiediamo interventi strutturali, aumento del personale e una gestione diversa rispetto a quella di questi anni". Presente anche Antonietta Cozzo della Cisl: "Chiediamo a chi di competenza di trovare soluzioni: ognuno per la propria parte deve trovarle e sono sia di carattere strutturale, per la gestione degli spazi comuni sia di carattere organizzativo relativamente alla carenza di organico di personale Ata nelle due scuole". "Oggi richiamiamo alla responsabilità coloro che ce l’hanno e non la stanno mettendo – ha affermato Gianni Fontana dello Snals – non è giusto che famiglie, studenti e lavoratori paghino questa situazione. Le norme ci sono e chi dirige gli istituti ha il dovere e il diritto di intervenire: non è immaginabile che vengano distribuite colpe sui lavoratori che non esistono". Il presidente della provincia Fabio Braglia ha sottolineato: "Abbiamo davanti una grande responsabilità: quella di trovare un tavolo di condivisione per risolvere il problema una volta per tutte". Gli studenti hanno annunciato per questa mattina uno sciopero. "E’ l’anno peggiore e spero finisca al più presto", dicono. Gli studenti puntano il dito anche contro un badge che sarebbero obbligati ad indossare per risultare riconoscibili all’interno dell’istituto. "Non sembra una scuola sinceramente: sembra di essere in riformatorio".