Modena, 24 aprile 2021 - Momenti di tensione in queste ore in piazza Grande dove circa 300 negazionisti si sono dati appuntamento per protestare contro le misure anti covid. Giovani e meno giovani quasi tutti privi di mascherina hanno insultato le forze dell’ordine soprattutto all’atto di sanzionarli. ‘Libertà libertà’ hanno gridato più volte i manifestanti parlando di misure anticostituzionali e chiedendo di manifestare ‘in pace’ .

‘Per la verità ci vuole coraggio’ - hanno gridato mentre altri cittadini, passando in piazza, hanno a loro volta esortato le forze dell’ordine a sanzionare i negazionisti.

Tante le forze dell’ordine schierate in piazza proprio per evitare disordini e per identificare i negazionisti.