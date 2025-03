Manifestazione per l’Europa: il Pd a Roma

Anche il Partito Democratico modenese darà il proprio contributo alla manifestazione di oggi a Roma per far sentire il sostegno dei cittadini alla necessità di accelerare il processo di integrazione europea in vista delle sfide globali e della giustizia sociale interna al continente.

Saranno due, infatti, i pullman che partiranno in primissima mattinata per la Capitale.

"Le divisioni dell’Europa e la latitanza del centro destra italiano rappresentano la sua massima debolezza – ribadisce il segretario della Federazione provinciale Stefano Vaccari – e per questo dalle piazze deve levarsi, chiaro, un messaggio: bisogna fare di più, e meglio, perché il progetto nato dal Manifesto di Ventotene e fiorito tra le macerie della seconda guerra mondiale non naufraghi in un mondo in cui la democrazia è sotto attacco ovunque, e dove populismi e nuovi autoritarismi minacciano gli equilibri e la pace".

"Per questo – conclude Vaccari – saremo a Roma. Perché voglia che l’Unione parli con una sola voce, chiara e limpida, per scandire parole di pace, democrazia, diritti e giustizia per tutti. Perché solo l’Europa unità potrà permettere agli Stati membri di resistere ai dazi dell’America di Trump e alle pressioni autoritarie della Russai, così come ai rigurgiti illiberali e antidemocratici di chi pensa che la democrazia sia un modello superato.

Non è così e, come diceva Churchill, rappresenta la peggior forma di governo possibile, eccezion fatta per tutte le altre. Ma perché continui a esistere occorre proteggerlo, oggi più che mai. Siamo davanti alla più terribile sfida ai nostri valori dai tempi del dopoguerra, e per questo dobbiamo difenderli, uniti sotto la bandiera comune d’Europa".

Alla base dell’iniziativa, che avrà luogo nel pomeriggio a Piazza del Popolo, la volontà di "far capire che esiste una opinione pubblica democratica ed europeista che chiede qualcosa di più a quella bandiera".