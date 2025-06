Manifestazione pro Israele nello stesso giorno della marcia per Gaza a Monte Sole

Modena, 11 giugno 2025 - Domenica 15 giugno a Monchio, nel Comune di Palagano in provincia di Modena, si terrà una manifestazione nazionale per Israele organizzata da Associazione Setteottobre, Unione associazioni Italia Israele (Uaii) e Unione delle comunità ebraiche italiane (Ucei).

Lo rende noto, con un comunicato stampa sottoscritto in calce dalle tre associazioni, l'ex ministro Carlo Giovanardi. Nella nota, le associazioni affermano che la manifestazione sarà "contro ogni forma di terrorismo, razzismo, intolleranza in un crescente clima di antisemitismo che avevamo sperato fosse stato archiviato con Hitler e Goebbels".

Il comunicato continua: "Siamo solidali con ebrei, mussulmani e cristiani di Israele, minacciati di essere sterminati da Hamas ed intimiditi da slogan quali 'Dal fiume al mare’, 'Free Palestinè e 'Fuori i sionisti’.

La data scelta non è casuale, perché domenica sarà anche il giorno della manifestazione Save Gaza indetta per tenere accesi i riflettori sulla carneficina in corso nella Striscia, dove oltre 60mila palestinesi sono stati uccisi dall'esercito israeliano e altre centinaia di migliaia affrontano la fame. Quell'iniziativa prevede una marcia da Marzabotto a Monte Sole nel Bolognese, ripercorrendo i sentieri di una delle stragi nazifasciste più sanguinarie avvenute in Italia. Allo stesso modo, così, la contromanifestazione pro Israele ha scelto come località un altro luogo segnato da una strage nazista.