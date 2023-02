Manifestazione Si Cobas blocca Canalgrande

C’erano poco meno di un centinaio di lavoratori, ieri mattina, in Corso Canalgrande, davanti al tribunale per manifestare contro il maxi processo Italpizza. Ieri, infatti, si è svolta la prima udienza, che vede imputate 66 persone, tra operai e sindacalisti ma è stata rinviata a causa di un difetto di pocedura al prossimo anno. Gli imputati devono rispondere dei reati di manifestazione non autorizzata, resistenza, lesioni, invasioni di edificio, minacce e violenza privata e il sindacato Si.Cobas è stato chiamato ‘in causa’ quale responsabile civile, con richiesta danni per 500mila euro in caso di condanna. "Essendo un maxi processo in cui ci sono 150 testimoni e centinaia di capi di imputazione sarà lunghissimo – afferma Marcello Pini, dei SiCobas – che ci tiene bloccati in questo limbo giuridico, soprattutto i lavoratori che si vedono per questo motivo bloccati i permessi di soggiorno". Da Italpizza sottolineano come "il processo rappresenta la volontà di fare luce su quanto accaduto in quegli anni, quando Italpizza si trovò a essere vittima e ostaggio dell’organizzazione S.I. Cobas".