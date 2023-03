Manifestazioni, appello del sindaco "Scendere in piazza è un diritto, ma chiedo rispetto e senso civico"

"Il dialogo si è rivelato uno strumento efficace per garantire il diritto di manifestare nel rispetto della città, con senso civico e responsabilità. Domenica tutto si è svolto nella massima sicurezza per tutti e deve essere così anche per le prossime manifestazioni, a cominciare da quella autorizzata per sabato sul ruolo dell’Italia nella guerra in Ucraina". Il sindaco di Modena Gian Carlo Muzzarelli ribadisce che in città "ci deve essere libertà di manifestare, è un diritto che custodiamo gelosamente, ma serve civiltà, rispetto per la città e bisogna evitare interferenze con le tante iniziative già programmate in centro storico. La città, comunque, ha già detto con chiarezza, in occasione delle manifestazioni per la pace, come la pensa sull’invasione dell’Ucraina da parte della Russia". Muzzarelli ringrazia "la squadra delle istituzioni che, ancora una volta, ha lavorato bene, pianificando gli interventi per tempo e gestendo con il dialogo la complessità della situazione di domenica scorsa. Grazie, quindi a tutti coloro che si sono attivati per prevenire incidenti lungo il percorso".

Il sindaco, però, ha già lo sguardo rivolto al prossimo weekend quando "la città sarà ancora una volta piena di iniziative che attraggono cittadini e visitatori, soprattutto in centro storico: dobbiamo fare in modo che tutti si possano godere la bellezza e la vitalità di Modena, senza il timore di incidenti. Ho un’assoluta fiducia per l’attività di controllo che svolgeranno le forze dell’ordine, ribadisco la richiesta di massima attenzione delle istituzioni, così come degli organizzatori, affinché le manifestazioni si svolgano in modo corretto, con senso civico e rispetto dei diritti di tutti i cittadini: si può manifestare, esprimendo il proprio pensiero, senza provocazioni, senza violenza e senza causare danni. Guardiamo con rispetto a qualunque manifestazione democratica – conclude il sindaco – ma chiediamo analogo rispetto per la città e i cittadini".