Manifesti hot a scuola per vendetta: condannato

Non solo pedinamenti, minacce e continue violazioni del divieto di avvicinamento alla vittima. L’uomo era arrivato anche a tempestare la scuola elementare frequentata dalla figlia della vittima con manifesti che ritraevano la donna senza veli. Ieri l’imputato, un 38enne residente nella bassa modenese, è stato condannato a un anno e otto mesi nell’ambito del processo con rito abbreviato per il reato di stalking. Caduta invece l’accusa di maltrattamenti, per la quale è stato assolto. La pena sarà sostituita con lavori di pubblica utilità, come richiesto dalla difesa. Il 38enne, finito inizialmente ai domiciliari a seguito dell’aggravamento della misura cautelare era sottoposto ad obbligo di firma. Ieri il giudice ha invece applicato nei suoi confronti la misura del divieto di avvicinamento alla vittima, una 34enne della bassa. Secondo le accuse l’operaio, a partire dal 2020 aveva iniziato a perseguitare la ex dopo che la vittima gli aveva comunicato di non aver alcuna intenzione di riprendere la relazione. La decisione della giovane mamma era arrivata a seguito di episodi di violenza tra le mura domestiche. L’imputato aveva così iniziato ad entrare nell’abitazione della vittima a qualsiasi ora del giorno, le aveva rubato il telefonino per poi pubblicare le chat private sui social network, con tanto di insulti. Infine lo scorso anno l’imputato aveva tappezzato la scuola della figlioletta della vittima con le immagini della donna senza veli. Sui cartelloni era pure indicato il numero di telefono della ex compagna, che aveva iniziato ad essere perseguitata anche da telefonate di ragazzini.