Manifesti sul territorio: "Cerchiamo volontari"

La Pubblica Assistenza di Zocca ha bisogno di volontari. Ieri mattina ha lanciato l’appello in occasione dell’inaugurazione dei nuovi cinque box in viale Verdi 12, di complessivi 150 metri quadrati, che ospiteranno tre ambulanze e due macchine per i servizi secondari. E nei giorni scorsi, in più punti del territorio ha affisso grandi manifesti che riprendono lo storico slogan ’We want you’, con l’invito: "Abbiamo bisogno di te. Sei un pensionato, offri un po’ del tuo tempo a chi ha bisogno di essere accompagnato alle visite; sei un giovane, vieni a darci una mano, il tuo tempo e la tua forza possono fare la differenza".

E il presidente Dante Gruppioni, ieri mattina, ha confermato che i prossimi obiettivi della Pubblica Assistenza di Zocca puntano "al reclutamento di nuovi volontari e alla riqualificazione sostenibile delle strutture". E ha spiegato: "I nostri volontari hanno un’età che spazia dai 20 agli 80 anni, ma abbiamo bisogno di nuove persone pronte a mettersi in gioco. Giovani, e meno giovani, che hanno voglia di dedicare parte del loro tempo per aiutare chi ne ha più bisogno". All’inaugurazione dei box erano presenti anche Federico Ropa, sindaco di Zocca, Anna Maria Petrini, direttrice generale dell’Azienda Usl di Modena, e Federica Casoni, direttrice del distretto di Vignola. La Pubblica Assistenza di Zocca, con più di 730 servizi l’anno, 41 anni di attività alle spalle e un nuovo investimento di 280mila euro per allargare la propria struttura, si conferma un punto di riferimento nell’assistenza alla popolazione dell’Appennino. "La necessità di allargarci era forte già da molti anni – ha affermato il presidente Gruppioni –. Tuttavia è stato proprio durante il momento più critico della pandemia da Covid19, quando la sanificazione dei mezzi meticolosa e la tempestività degli interventi si sono rivelati cruciali per poter salvare delle vite, che abbiamo avviato il progetto, autofinanziandoci".

Walter Bellisi