Manila Grace, i sindacati: "Cauto ottimismo"

"Il contratto di servizio che il gruppo Casillo ha stipulato, previa autorizzazione del Tribunale, è per noi importante in un’ottica di continuità e per non perdere un’altra stagione donna del marchio ‘Manila Grace’. Poi vedremo a settembre come si svolgerà l’asta pubblica". Roberto Giardiello, sindacalista della Femca Cisl Emilia Centrale, che da subito si è attivato in merito alla crisi della ‘Antress Industry’, facente capo al carpigiano Maurizio Setti e attiva nel settore del fashion col marchio ‘Manila Grace’, interviene dopo la notizia dell’"ingresso" del gruppo campano, già titolare della licenza di Manila Grace girl, nella produzione della stagione donna primaveraestate 2024. "L‘Antress non è stata venduta – sottolinea Giardiello – è ancora in concordato (che da metà luglio è stato prorogato a metà settembre). Il contratto di servizio stipulato da Casillo è ‘transitorio’, ma noi lo abbiamo accolto positivamente perché è un’opportunità concreta di prosecuzione della continuità aziendale e dei rapporti di lavoro (a fronte dell’alternativa del fallimento). C’è una manifestazione formale di interesse che Casillo ha fatto al Tribunale, una proposta di acquisto. Certo – commenta il sindacalista – ci esponiamo con cautela in quanto ancora non abbiamo incontrato il Gruppo e, soprattutto, perché dobbiamo attendere fine settembre quando verrà indetta l’asta pubblica alla quale Casillo è abbastanza chiaro che sarà interessato a partecipare, ma potrebbero esserci altri soggetti. Ancora non si può sapere".

Il 1 giugno scorso era partita la cassa integrazione straordinaria di dodici mesi per i 93 dipendenti della ‘Antress Industry’.

"La nostra priorità – conclude Giardiello – è tutelare tutti i posti di lavoro (una decina almeno di dipendenti nel frattempo si sono dimessi avendo trovato un’altra collocazione) e la continuità lavorativa. L’azienda era in difficoltà da tempo e la situazione è peggiorata con il Covid".

