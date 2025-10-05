Manni, l’eterno capocronista: "Quei pranzi con Spadolini e la cronaca nell’era Biagi"

’Ehi vecchiaccio, vieni da me....’, chi ha conosciuto Graziano Manni, classe di ferro 1937, il più longevo caposervizio di Carlino Modena, ha stampata nella memoria questa frase un po’ guascona, sempre pronunciata con simpatia. Risuonava nella redazione di via Emilia come un imperativo categorico, quando Graz ti convocava nel suo ufficio. Gli piaceva applicare i soprannomi. Paolo Reggianini, gran cronista sportivo innamorato del Modena calcio, era ‘Paolino ragazzo divino’.

Burbero, caparbio, capace di fiutare la notizia spesso nascosta nella nebbia degli eventi o dei personaggi, scaltro come pochi, è un giornalista di razza che ancora oggi , appassionato di arte da sempre, tiene allenata la mente. Grande esperto di mobili antichi, ha scritto libri che tuttora sono una Bibbia del genere. Graziano, il Carlino compie 140 anni...

"Gli faccio grandi auguri perchè continui così. Al Carlino ho trascorso tutta la mia vita professionale. Indimenticabile. Ho accolto con immenso piacere l’invito all’evento di celebrazione al teatro San Carlo".

Davvero sei stato il caposervizio da record, il più longevo della redazione di Modena? "Non so se sono stato il più longevo, ma prima di passare alla redazione economia, ho diretto la redazione ininterrottamente dal 1970 al 1992, anni formidabili di battaglie e inchieste mentre la città cresceva e dove il Partito comunista era egemone".

I colleghi con cui hai trascorso più anni gomito a gomito? "Direi Roberto G. Rolando e Italo Frigeri, che purtroppo non ci sono più. Erano bravi, affidabili, sempre corretti nell’affrontare la notizia. Vecchia scuola. Li ricordo con affetto insieme a tanti altri e a Giorgio Bertoni, segretario di redazione prima, preciso come un computer, e tecnico poligrafico poi. (Per tutti Bertoni era ‘il vecchio Gibe’ ndr)".

I direttori che più hanno inciso nella tua professione? "Ne ho visti passare tanti, ma sicuramente devo citare Giovanni Spadolini, che ha diretto il Resto del Carlino dal 1955 al 1968, ed Enzo Biagi dal 1970 alla fine del 1971".

Apri il libro della memoria, ricordiamoli. Spadolini. "Un grande maestro, uomo di cultura sconfinata. Fu lui ad assumermi nel 1965. Siamo sempre rimasti in contatto anche quando entrò in politica e assunse incarichi di governo. Quando da presidente del consiglio o ministro passava da Modena mi telefonava e andavamo a pranzo o a cena alla trattoria Da Oreste".

Un aneddoto spadoliniano? "Il governo Spadolini sostenuto da Ciriaco De Mita e Bettino Craxi cadde anche per un fatto avvenuto a Modena. Qui in città si svolse una riunione della Dc dove De Mita sparò a zero contro Bettino. Spadolini mi cercò per chiedermi se potevo riferirgli le parole esatte pronunciate da De Mita. Cosa che poi feci. Mi cercò al giornale ma non ero di turno".

Ti trovò? "Sì a casa e prima di chiedermi della riunione mi disse che il centralino di Palazzo Chigi mi aveva cercato in redazione. Rispose Roberto Rolando che pensò ad uno scherzo e quasi lo mandò a quel paese...Spadolini non si scompose e con calma spiegò che era davvero il presidente del consiglio. Ogni volta che ci incontravamo mi chiedeva: c’è ancora quel collega che mi mandò simpaticamente a quel paese?".

Enzo Biagi. "Un vulcano di idee. Ci faceva sgobbare senza sosta, era molto attento ai particolari. Sotto la sua direzione ebbero grande successo gli inserti speciali tematici con tante fotografie".

Un episodio di cronaca che ricordi dell’era Biagi? "Il primo divorzio, nel senso della prima sentenza emessa dopo l’entrata in vigore della legge che lo introdusse nel paese. Era il 29 dicembre 1970 quando il Tribunale di Modena concesse il divorzio a Luisa Benassi. Seguimmo la storia con tutti i particolari. E il caso che fu ripreso anche dal New York Times".