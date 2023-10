Mano incastrata nel macchinario: operaio ferito a Fiorano

Infortunio sul lavoro ieri mattina a Fiorano, all’interno di un’azienda attiva nel settore della stampa e della grafica. Per cause in corso d’accertamento uno degli operai, mentre stava lavorando, è rimasto incastrato con una mano all’interno di una plastificatrice.

Il lavoratore ha subito lo schiacciamento dell’arto e per liberarlo si è reso necessario l’intervento dei pompieri, giunti immediatamente sul posto.

Contestualmente sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno medicato il lavoratore per poi trasportarlo in ospedale per le cure del caso.

Sono ora in corso accertamenti per ricostruire la dinamica dell’infortunio.