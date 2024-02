"Manodopera introvabile? Carichi di lavoro insostenibili"

"Non dobbiamo dimenticare che la giungla contrattuale di cui parla il presidente Paolo Barbieri deriva dalla presenza di contratti nazionali siglati dalle associazioni di rappresentanza datoriale con sindacati non rappresentativi, in una logica di dumping contrattuale interno che genera sì concorrenza sleale tra le imprese, ma soprattutto un peggioramento delle condizioni di lavoro degli addetti". La Cgil risponde al presidente di Legacoop che nei giorni scorsi in un’intervista aveva commentato la carenza di manodopera nel settore cooperativo. "La Cgil – scrivono Fernando Siena (segreteria Cgil) e Giada Catanoso (segretaria Fp Cgil) – ha da tempo messo al centro della sua azione le rivendicazione di una legge sulla rappresentanza sindacale per l’applicazione erga omnes dei contratti nazionali, per poter superare in modo definitivo l’applicazione di contratti pirata non tutelanti, e parallelamente la richiesta di un salario minimo per legge".

I lavoratori, proseguono i sindacati, "che garantiscono molti dei servizi pubblici, da quelli socio sanitari ad anziani e disabili a quelli educativi, hanno, a parità di lavoro, diritti e retribuzioni molto diversi, a seconda che siano dipendenti pubblici, come nelle Asp o nei Comuni, o dipendenti del privato sociale che gestisce i servizi appaltati o esternalizzati". Il rinnovo del contratto nazionale delle cooperative sociali "siglato a fine gennaio è una prima risposta, però vanno rinnovati anche tutti gli altri contratti di settore, iniziando da quelli scaduti da tanti anni. La difficoltà nel reperire alcune figure professionali, citate dal presidente Barbieri, come operatori socio sanitari, infermieri, educatori, addetti alla logistica ecc…, non dipende solo dai bassi salari, che vanno comunque adeguati al costo della vita e alle professionalità richieste, ma soprattutto quello della qualità della vita lavorativa stessa". "Spesso infatti riscontriamo nelle strutture e nei servizi un’organizzazione del lavoro precario e carichi di lavoro che mettono in grande difficoltà gli operatori, spesso donne, con pesantissime ricadute sulla salute e sicurezza, una crescita di malattie professionali ed inidoneità che portano ad una loro espulsione forzata dal mercato del lavoro o a una riduzione dell’orario di lavoro e quindi a part time involontari".