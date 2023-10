Manovale con esperienza che guidi l’escavatore

Il Centro impiego di Castelfranco Emilia segnala che un’impresa edile del territorio ha avviato la ricerca di n.1 manovale per potenziare il proprio organico. La figura professionale da assumere verrà adibita alla esecuzione di opere murarie di diversa tipologia, per le quali è previsto l’utilizzo di martelli demolitori, di moto-cariola e altra strumentazione propria del settore e della attività da svolgere nel corso della giornata. Si informa che per chi è interessato costituisce motivo preferenziale ai fini dell’assunzione il possesso del relativo patentino previsto per la conduzione di escavatori. Non si richiede alcuna formazione specifica, ma è gradita esperienza maturata nella mansione e settore. La sede di lavoro è a Ravarino, ma saranno da effettuare anche trasferte fuori provincia. Per gli interessati si fa presente che le domande vanno inviate entro il 20102023 a impiego.castelfrancoemilia@regione.emilia-romagna.it o tramite portale www.lavoroperte.regione.emilia-romagna.it o nell’app LavoroXTe