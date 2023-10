Manovra da due milioni. Arrivano 500mila euro per migliorare lo Storchi

Cinquecentomila euro per interventi migliorativi al teatro Storchi, 285mila euro per la manutenzione straordinaria e l’efficientamento energetico della casa vacanze del Comune di Modena a Pinarella di Cervia e una serie di lavori al canile e al gattile intercomunali, con anche l’installazione di nuovi arredi, per complessivi 106mila euro (di cui quasi 62mila provenienti da alcuni lasciti testamentari). Sono gli elementi che caratterizzano la settima variazione al Bilancio del Comune, approvata dal Consiglio comunale. In conto capitale il valore complessivo della manovra finanziaria è di oltre 2,1 milioni di euro, mentre in parte corrente è di poco superiore a 4,1 milioni. Stanziati anche maggiori fondi per l’ l’aumento dei costi dei materiali utilizzati in alcuni interventi per la riqualificazione del comparto ex Amcm, diventato Parco della creatività e inaugurato nei giorni scorsi (47mila euro aggiuntivi).

Il provvedimento, illustrato dall’assessore al Bilancio Gianpietro Cavazza, è stato approvato dalla maggioranza (Pd, Sinistra per Modena, Modena civica ed Europa verde - Verdi) col voto contrario di Lega Modena, Movimento 5 stelle, Alternativa popolare, Forza Italia e Fratelli d’Italia (assenti Gruppo indipendente per Modena e Modena sociale).

Per Elisa Rossini di Fratelli d’Italia "sul comparto ex Amcm le decisioni della giunta sulle modalità per garantire l’uso pubblico di tutti i parcheggi del comparto hanno come conseguenza che il supermercato Coop che si troverà nell’area potrà usufruire di parcheggi comodi per la propria clientela, che potrà non pagare per la sosta", se l’azienda deciderà di farsi carico del corrispettivo. "È quindi evidente – ha sottolineato Rossini – che quel supermercato è in una situazione privilegiata con riferimento all’accessibilità rispetto, in particolare, ai commercianti del vicino centro storico".

Annunciando il voto contrario di Lega Modena, Giovanni Bertoldi si è concentrato principalmente sul ruolo di Modena Parcheggi, che gestirà la sosta negli stalli al Parco della creatività: "Il Comune di Modena – ha affermato – non perde occasione per sostenere questa società intervenendo economicamente e allungando i termini di concessione. Non ne capiamo il motivo".

Paola Aime ha annunciato il voto a favore del gruppo Europa verde – Verde "ma per il nostro gruppo – ha precisato – gli accordi dell’Amministrazione comunale con Modena Parcheggi si confermano una nota dolente". Per il Pd "si tratta di un’intesa maturata vent’anni fa, in un contesto economico e di finanza pubblica ben diverso da oggi, con condizioni particolarmente difficili per gli enti locali", ha spiegato Marco Foghieri.